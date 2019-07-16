В Южной Корее будут сажать в тюрьму за терроризирование коллег

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Южной Корее вступят в силу новые законы, которые предполагают строгие наказания за враждебное и агрессивное поведение по отношению к коллегам и подчиненным.

Как сообщает "Би-би-си", впервые в истории страны работодателей законодательно обязали реагировать на издевательства на рабочем месте. В ряде случаев санкции предполагают штрафы до 30 млн вон ($25 тысяч) и тюремное заключение для работодателей на срок до трех лет.

Специальный справочник, подготовленный правительством в помощь компаниям, разъясняет, что терроризированием считается распускание слухов, разглашение личной информации, принуждение коллег выпить или закурить, а также попытки заставить сотрудника пойти на корпоративное мероприятие. Кроме того, наказание последует и за публичные оскорбления.

Закон запрещает увольнять жертв издевательств и тех, кто об этом сообщил. Пострадавшие получат право на компенсацию, если из-за издевательств коллег или руководства у них начались проблемы со здоровьем.

Издевательства и харассмент затрагивают в Южной Корее примерно 70% всех работников, сообщает "Би-би-си". 60% жертв в связи с этим ничего не предпринимают.

Отмечается, что в Южной Корее наблюдаются серьезные проблемы с возможностью пожаловаться на враждебное поведение на работе. Основная цель новых законов - побороть наблюдающуюся в стране ситуацию - так называемый "гапджил" (gapjil), когда люди, имеющие власть, терроризируют тех, у кого такой власти нет. Примером подобного неравноправия является поведение бывшей топ-менеджера Korean Air, дочери главы авиакомпании, которая устроила скандал на борту из-за поданных ей орешков в пакетике, а не на тарелке.