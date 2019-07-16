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Министр экологии Франции ушел в отставку из-за публикаций о роскошных ужинах

Он заявил, что журналисты его затравили и не дают работать

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Во Франции министр экологических преобразований Франсуа де Рюжи подал заявление об отставке, сообщает BFMTV. Незадолго до этого издание Mediapart рассказало о роскошных ужинах, которые де Рюжи устраивал за счет бюджета с июня 2017 года по сентябрь 2018 года, когда он занимал пост спикера Национальной ассамблеи.

По утверждению Mediapart, политик дал с десяток ужинов в резиденции спикеров в замке Лассэ. Гостям подавали лобстеров и вина из парламентских погребов по цене 500 (Mouton-Rotschild 2004 года) и 550 евро ( Château Cheval-Blanc 2001 года) за бутылку. Издание также писало, что он потратил 63 тысячи евро из бюджета на ремонт в служебных аппартаментах и снимал муниципальное жилье по льготной ставке, хотя в нем не нуждался.

В заявлении об отставке де Рюжи объяснил свое решение тем, что СМИ устроили ему линчевание и необходимость защищаться от нападок мешает ему работать.

Он добавил, что подаст к Mediapart иск о клевете.

14 июля Le Journal du dimanche со ссылкой на подсчеты профильной комиссии парламента сообщил, что содержание спикера де Рюжи было дешевле, чем затраты на его предшественника Клода Бартолоне - 443 402 евро в месяц в среднем против 500 000 евро в месяц.

Франция Франсуа де Рюжи Национальная ассамблея Mouton-Rotschild

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