Поиск

В Турцию прибыл 13-й самолет с компонентами российской системы С-400

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Очередной, 13-й по счету, грузовой самолет с компонентами российской зенитной ракетной системы С-400 в среду приземлился на турецкой авиабазе Мюртед близ столицы Анкары, сообщило министерство обороны Турции.

По имеющимся данным, в Турцию прибыл самолет Ан-124.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в Турцию на сумму около $2,5 млрд был подписан в декабре 2017 года.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Турция Россия С-400

Новости

Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске

Экс-президент Эквадора подтвердил попытки Ассанжа повлиять на выборы в США

Что случилось этой ночью: среда, 17 июля

Гражданина РФ в Мексике приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Доклад ПА НАТО случайно раскрыл места размещения ядерного оружия США в Европе

Палата представителей США приняла резолюцию, осуждающую "расистские" твиты Трампа

"Известия" сообщили о смягчении закона о госязыке после выборов в Раду

NYT узнала об отказе в визах РФ учителям Англо-американской школы в Москве

NYT узнала об отказе в визах РФ учителям Англо-американской школы в Москве

Иран сообщил о поломках у пропавшего танкера из ОАЭ

Трамп заявил об отсутствии у США намерения сменить режим в Иране

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');