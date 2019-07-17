В Турцию прибыл 13-й самолет с компонентами российской системы С-400

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Очередной, 13-й по счету, грузовой самолет с компонентами российской зенитной ракетной системы С-400 в среду приземлился на турецкой авиабазе Мюртед близ столицы Анкары, сообщило министерство обороны Турции.

По имеющимся данным, в Турцию прибыл самолет Ан-124.

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в Турцию на сумму около $2,5 млрд был подписан в декабре 2017 года.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.