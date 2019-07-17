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Пентагон прекратит участие Турции в постройке самолетов F-35 через год

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Участие Турции в программе постройки самолетов F-35 будет полностью прекращено к марту 2020 года, заявила замглавы министра обороны США по вопросам закупок Эллен Лорд.

Лорд добавила, что исключение Турции из программы будет иметь минимальное негативное воздействие на нее, поскольку США занимаются этим вопросом с 2018 года.

В среду Белый дом напомнил, что "решение Турции приобрести российские системы ПВО С-400 делает невозможным участие Анкары в программе F-35". В то же время, США намерены продолжить сотрудничество с Турцией в военной сфере.

Россия активно поставляет в Турцию компоненты для С-400. Ожидается, что поставки основных элементов завершатся в начале следующей недели.

Турция С-400 F-35

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