Посол КНР в РФ: Лишь взаимовыигрышное сотрудничество является правильным путем

Эксклюзивная статья Чрезвычайного и Полномочного посла КНР

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Российской Федерации Ли Хуэй Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ Ли Хуэй эксклюзивно для "Интерфакса" написал статью, которую мы приводим полностью:

Лишь взаимовыигрышное сотрудничество является правильным путем, на котором открываются все более широкие перспективы

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Осаке пришли к согласию относительно возобновления торгово-экономических консультаций между двумя странами, американская сторона не станет вводить новые пошлины на китайские товары, рабочие группы двух сторон проведут обсуждение по конкретным вопросам. Международное сообщество высоко оценивает подобные шаги и надеется, что Китай и США смогут углубить взаимовыгодное сотрудничество, а также сформировать справедливую и честную атмосферу в области мировой торговли и конкуренции.

С 2017 года Китай активно реагирует на проявление озабоченности в торговле и экономике со стороны США, с предельной искренностью и терпением проводил с американской стороной многораундовые консультации, а также прилагал усилия для устранения расхождений и урегулирования проблем. Однако искренность китайской стороны не наша равноценной реакции американской стороны, которая зачастую своими делами не приносила пользы переговорам, неоднократно противоречила самой себе, в процессе консультаций была начисто лишена искренности и решительности, делала все возможное, чтобы окружить и подавить китайскую компанию Huawei, запретила американским предприятиям продавать технологии и комплектующие детали Huawei, а также объявила, что оборудование компании Huawei несет скрытую угрозу для безопасности и требует от всех стран совместных усилий по сдерживанию китайской компании.

Huawei - самостоятельно развивающаяся китайская частная компания. Будучи крупнейшим в мире поставщиком коммуникационного оборудования, компания Hyawei наладила взаимовыгодное сотрудничество со многими странами. Качество и репутация ее продукции, в том числе в области безопасности, полностью признаются партнерами компании. До сих пор не были предоставлены какие-либо доказательства, свидетельствующие, что деятельность Huawei несет угрозу в сфере безопасности. В условиях развертывания большой торговой войны с зарубежными странами американское правительство обсуждает проблемы так называемой кибербезопасности, что вне всякого сомнения проистекает из политических интересов США. Американская сторона, несомненно, рубит сук, на котором сидит: эти действия могут оказать отрицательное воздействие на компании США, а также на предприятия их западных союзников. К счастью, американская сторона уже образумилась: президент США Д. Трамп после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином объявил, что американские предприятия могут продолжать продавать продукцию компании Huawei. Министерство торговли США также на днях заявило, что предоставит разрешение некоторым американским предприятиям.

В условиях угроз санкций со стороны США Huawei по-прежнему активно развивается. Хотя под влиянием американских угроз в мае текущего года темпы роста объема продаж смартфонов Huawei на европейском рынке несколько снизились, в целом, по сравнению с предыдущим годом, тенденция к росту сохранилась.

В то же время продажи мобильных телефонов Huawei на китайском внутреннем рынке значительно выросли. Более того, многие страны, находясь под давлением со стороны США, по-прежнему не бояться этого, а решительно выбирают Huawei.

В конце мая британский мобильный оператор EE заявил, что продолжит использовать оборудование компании Huawei. В начале июня Малайзия подписала целый ряд соглашений с китайской компанией. А крупнейший оператор мобильной сети России MTC перешел с Huawei к стратегическому сотрудничеству. 15 июня испанский оператор связи объявил о начале сотрудничества с китайской компанией, чтобы запустить внедрение сетей 5G в своей стране. В Монако начала работу сеть мобильной связи пятого поколения 5G, которая охватила всю страну.Оборудование для этой сети разработано и установлено китайской компанией Huawei.

Как новое поколение технологии мобильной связи, 5G в настоящее время запускает новый виток революции в области информационных технологий и промышленной трансформации во всем мире, он окажет чрезвычайно важное влияние на развитие человеческого сообщества и экономики. Компания Huawei -- это китайское частное предприятие, которое стало самым передовым в области сетевых и коммуникационных технологий, а кроме того встало на переднем крае технологии сетей 5G. Компания Huawei -- один из современных пионеров, которые сделали вклад в дальнейшее развитие накопленных человечеством знаний в области науки и техники. Развитие 5G в Китае определенно повлияет на мировой прогресс в этой области. Председатель КНР Си Цзиньпин на 23-м Петербургском Международном экономическом форуме /ПМЭФ/ торжественно заявил, что Китай будет непрерывно расширять открытость внешнему миру, упрощать доступ для иностранного капитала к китайскому рынку и создавать рыночные условия честной конкуренции. Китай готов поделиться со всеми странами последними достижениями в области научных исследований, в том числе и технологиями 5G, и совместно культивировать новые ключевые конкурентные преимущества. Речь председателя КНР Си Цзиньпина послала позитивные сигналы международному сообществу и продемонстрировала решимость Китая придерживаться принципа "совместные консультации, совместное строительство и совместное использование".

CША, напротив, всеми силами продвигают политику "США превыше всего" в планетарном масштабе. Даже по неполной информации видно, что Соединенные Штаты поочередно вышли из Соглашения о создании Транстихоокеанского партнерства, Парижского соглашения по климату, ЮНЕСКО, процесса разработки Глобального договора о миграции, Соглашения по иранской ядерной программе и множества других важных международных организаций или соглашений. Кроме того, США непрерывно вводят санкции против Венесуэлы, России, Ирана, Турции, развязывают всестороннюю торговую войну с Китаем, а с ЕС, Японией и Республикой Корея ведут локальные торговые войны, развертывая со всей полнотой протекционистскую политику в области торговли.

Развитие общества и прогресс человечества являются непреодолимым течением истории. В условиях нынешней глобализации экономики совместное развитие и общий прогресс реализуются через взаимовыгодное сотрудничество, что в действительности расширило пространство развития каждой из стран, приготовило большой пирог общих интересов, и это отвечает всеобщим интересам. На недавно состоявшихся саммите Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ и Cовещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии /СВМДА/ все государства-участники подчеркнули, что проявление инициативы по продвижению формирования международных отношений нового типа, основанных на взаимном уважении, справедливости и беспристрастности, взаимовыигрышном сотрудничестве, а также общей концепции по созданию сообщества с единой судьбой для всего человечества является чрезвычайно важным. Все стороны при этом выступают против фрагментации международной торговли и торгового протекционизма в любой форме.

Китай готов вместе со всеми странами мира придерживаться вышеуказанных идей, твердо защищать мультилатерализм, оберегать сложившийся международный порядок, а также брать на себя надлежащую ответственность и миссию во имя мира и развития во всем мире.

США же прибегают к целому ряду торговых протекционистских мер, нарушают правила ВТО, наносят вред системе многосторонней торговли, серьезно препятствуют глобальной производственной цепочке и цепочке поставок, подрывают уверенность рынка, представляют серьезную угрозу восстановлению глобальной экономики, а также создают значительную угрозу тенденции глобализации экономики.

Мы рекомендуем США как можно раньше осознать обстановку, одуматься пока не поздно, обратиться к разуму, прекратить наносящие ущерб пагубные действия, и пойти навстречу Китаю для того, чтобы создать справедливую и благоприятную среду для международной торговли и конкуренции.

Факты свидетельствуют о том, что при сотрудничестве Китай и США получают выгоду, вражда же наносит ущерб обеим сторонам. Мы искренне надеемся, что американская сторона будет работать вместе с Китаем, чтобы активно претворять в жизнь консенсус, который был достигнут в ходе встречи глав двух государств в Осаке, придерживаясь духа равноправия, взаимоуважения и принципа взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, надлежащим образом решать различные вопросы, которые существуют и могут возникнуть в межгосударственных отношениях, совместными усилиями продвигать китайско-американские отношения на основе координации, сотрудничества и стабильности, непрерывно приносить пользу двум странам и народам всего мира.