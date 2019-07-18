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Дания дала первое разрешение на строительство Baltic Pipe

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Проект по доставке норвежского газа в Польшу Baltic Pipe получил первое одобрение от властей Дании, в то время как королевство затягивает согласование строительства газопровода "Газпрома" "Северный поток 2".

Датское агентство по охране окружающей среды выдало разрешение на строительство выхода газопровода на сушу на восточном побережье Дании. Решение было принято регулятором 12 июля и раскрыто на сайте проекта в четверг.

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Теперь датский газотранспортный оператор Energinet может перейти к следующему этапу - получению разрешений от 13 муниципалитетов по сухопутной трассе магистрали. Газопроводу также требуется одобрение от Датского энергетического агентства в отношении морского участка в датских водах.

При этом Дания уже несколько лет не согласует заявку проектной компании "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG на прохождение морской магистрали в датских водах. Компания подала три заявки: одну (с кратчайшим маршрутом) на прохождение магистрали в территориальных водах, она повторяет ранее согласованный маршрут первого "Северного потока". Чтобы затянуть рассмотрение этой заявки, власти Дании приняли специальный закон, требующий согласования подобных заявок МИДом страны. Две других заявки проходят через исключительную экономическую зону Дании.

Проект Baltic Pipe, инициированный 20 лет назад, получил продвижение после одобрения в январе нового гранта ЕС в 215 млн евро в дополнение к ранее уже выделенным 51,8 млн евро.

Строительство газопровода мощностью 10 млрд куб. м в год должно начаться в следующем году, а его завершение ожидается к октябрю 2022 года . Это совпадет с окончанием долгосрочного контракта Польши с "Газпромом". Польская госкомпания PGNiG в течение последних 11 лет приобретает лицензии на добычу на норвежском континентальном шельфе с целью поставок в Baltic Pipe. Сейчас компания владеет акциями 25 лицензий в регионе.

Дания Baltic Pipe Северный поток

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