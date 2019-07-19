Поиск

Два человека погибли при взрыве возле университета в Кабуле

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Мощный взрыв прогремел рядом с Кабульским университетом в столице Афганистана рано утром в пятницу, в результате два человека погибли, еще 10 человек получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя афганского Минздрава Вахидуллу Майяра.

В свою очередь, представитель полиции Кабула Фердус Фарамарз сообщил Associated Press, что два автомобиля горят после взрыва.

Отмечается, что пока неясно было ли взрывное устройство приведено в действие террористом-смертником или бомба была приведена в действие дистанционно.

Афганистан Кабул

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 19 июля

Американские конгрессмены подготовили санкции против сотрудников ФСБ

Американские конгрессмены подготовили санкции против сотрудников ФСБ

Россия выступила против резолюции по авиаударам по медицинским объектам в Сирии

Лидеры США и Нидерландов обсудили крушение авиарейса MH17

У Ирана нет информации о потере беспилотника

Офис Зеленского предложил России параллельно освободить Вышинского и Сенцова

Корабль ВМС США уничтожил иранский беспилотник

Корабль ВМС США уничтожил иранский беспилотник

Россияне признались, что больше всего их восхищают Путин и Хабенский

Что произошло за день: четверг, 18 июля

Задержанный Ираном иностранный танкер оказался исчезнувшим судном ОАЭ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');