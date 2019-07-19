Два человека погибли при взрыве возле университета в Кабуле

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Мощный взрыв прогремел рядом с Кабульским университетом в столице Афганистана рано утром в пятницу, в результате два человека погибли, еще 10 человек получили ранения, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя афганского Минздрава Вахидуллу Майяра.

В свою очередь, представитель полиции Кабула Фердус Фарамарз сообщил Associated Press, что два автомобиля горят после взрыва.

Отмечается, что пока неясно было ли взрывное устройство приведено в действие террористом-смертником или бомба была приведена в действие дистанционно.