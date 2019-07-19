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Меркель назвала "заповедью" спасение беженцев в Средиземном море

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель назвала спасение беженцев на море "заповедью" для человечества.

"Спасение беженцев на море для нас (Германии - ИФ) является не только обязанностью, но и заповедью, которой должно придерживаться человечество", - сказала канцлер в пятницу на ежегодной летней пресс-конференции в Берлине.

Ранее сообщалось об инциденте в Италии с немкой Каролой Ракете - капитаном судна, спасшего 40 иммигрантов в Средиземном море. Она доставила нелегалов на итальянский остров Лампедузу, проигнорировав запрет итальянских властей, за что ее отправили под домашний арест.

В начале июля стало известно, что итальянские власти освободили Ракете из-под домашнего ареста, и она будет выслана из Италии в Германию. При этом она пригрозила иском против главы МВД Италии Маттео Сальвини, который запретил судам с нелегалами заходить в порты станы.

Средиземное море Ангела Меркель

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