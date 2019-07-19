Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По его информации, этот завод расположен в провинции Хэнань. Взрывной волной выбило окна и двери в зданиях, расположенных в нескольких километрах от завода.

China: An explosion on Friday hit a gasification plant in Sanmenxia, Henan Province, central China. No casualties have been reported yet https://t.co/43AoW7zPC1 pic.twitter.com/onYz5ptYdj — Liveuamap (@Liveuamap) July 19, 2019

Информации о пострадавших пока не поступало.