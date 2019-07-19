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Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По его информации, этот завод расположен в провинции Хэнань. Взрывной волной выбило окна и двери в зданиях, расположенных в нескольких километрах от завода.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Китай

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