Итальянский астронавт рассказал о пользе лысины в космосе

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Отсутствие волос на голове - преимущество для кандидатов в покорители космоса, считает итальянский астронавт Лука Пармитано.

"Самый лучший кандидат в космонавты - это тот, у кого нет волос. Астронавту, у которого нет волос, не придется стричься на станции, и он не устроит бардак на МКС", - сказал Пармитано в пятницу на предполетной пресс-конференции на космодроме Байконур, отвечая на вопрос о качествах, которыми должны обладать кандидаты астронавты.

Бритый наголо итальянец пожелал удачи всем кандидатам.

Two rockets will be rolling out to their launch pads this week in Kazakhstan and Florida to blastoff to the International Space Station. https://t.co/bfXXqaVRDf pic.twitter.com/pOv3SrfuCp — Intl. Space Station (@Space_Station) July 16, 2019

В свою очередь российский космонавт Александр Скворцов, назвал главным качеством кандидата в космонавты целеустремленность.

Сейчас Роскосмос и Европейское космическое агентство начали новый набор в отряд космонавтов и астронавтов.

Старт ракеты "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-13" намечен на 20 июля в 19:28 по московскому времени. В состав основного экипажа входят космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.