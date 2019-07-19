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Суд во Франции отказал в 40 млн евро компенсации из-за гибели парома "Эстония"

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Суд французского города Нантер отказался в пятницу удовлетворить иск о компенсации, который подали пострадавшие и родственники погибших при крушении парома "Эстония" в 1994 году. Об этом сообщает Le Figaro.

Иск был составлен от лица 1116 человек. В нем они потребовали 40,8 млн евро от немецкой судостроительной компании Meyer-Werft и французской компании Bureau Veritas, выдавшей сертификат на эксплуатацию этого парома.

Суд посчитал, что недостаточно доказательств "умышленного характера" преступления со стороны какой-либо из этих двух компаний.

"Цирк продолжается. Скандально то, как события вокруг катастрофы с паромом "Эстония" игнорируются", - прокомментировал решение суда немецкий адвокат Хеннинг Витте, представлявший сторону родственников жертв трагедии.

Крушение пассажирского парома "Эстония" стало крупнейшей в мирные годы катастрофой на Балтийском море. Судно затонуло 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм. Из 989 находившихся на борту человек погибли 852, в том числе 500 шведов. Удалось спасти 137 человек.

По официальному заключению эстонско-финляндско-шведской межправительственной комиссии, причиной гибели стали конструктивные недостатки парома, не выдержавшие нагрузки по время бушевавшего в ту ночь шторма.

Французские СМИ напоминают, что компания-судовладелец Estline в свое время быстро выплатила компенсации пострадавшим и родственникам погибших.

Франция

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