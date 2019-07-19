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На Украине занялись разработкой орбитального космического самолета

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Конструкторское бюро "Южное" имени Янгеля (КБЮ, Днепр) на Украине разрабатывает орбитальный космический самолет для многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения с орбит космонавтов и грузов, сообщается на сайте предприятия.

Еще одно направление разработки - многоцелевой транспортный космический модуль для орбитального сервисного обслуживания клиентских спутников и непосредственно разработка спутников дистанционного зондирования Земли для обзорного, детального и сверхдетального оптического наблюдения: "Сич-2-1", "Сич-2М" и Sat4EO, а также спутников научного и технологического назначения "Микросат" и CubeSat, GS-1 и "Аэрозоль-UA".

ГП "КБ "Южное" - разработчик ракетно-космической техники, более 80% продуктов и услуг которого поставляется на экспорт.

Украина

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