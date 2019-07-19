США ввели санкции против главы военной контрразведки Венесуэлы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - США ввели санкции против главы Генерального управления военной контрразведки Венесуэлы генерала Рафаэля Бланко Марреро и еще трех военнослужащих из этого ведомства. Об этом говорится в заявлении Минфина США.

"Соединенные Штаты продолжат приводить к ответственности тех, кто имеет отношение к применению режимом Мадуро запугивания и репрессий, чтобы заставить замолчать политических оппонентов, невинных граждан и военнослужащих", - говорится в заявлении главы Минфина США Стивена Мнучина.

Бланко Марреро недавно был назначен руководителем службы контрразведки, отмечает агентство EFE.

Также санкции введены против полковника Эстебана Герреро Михареса, майора Александра Гранко Артеаги и полковника Рафаэля Франко Кинтера.

После внесения в санкционные списки все активы этих лиц, находящиеся в американской юрисдикции, блокируются. Информация о них должна быть передана в Управление по контролю за иностранными активами.