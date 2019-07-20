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Нигериец забрался на крыло самолета перед взлетом

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Нигерии мужчина забрался на крыло самолета, готовившегося вылететь из самого загруженного аэропорта страны в Лагосе, сообщает Associated Press.

Нигерийские авиационные власти отметили, что нарушитель задержан. Представитель ведомства уточнила, что самолет ждал разрешения на взлет от авиадиспетчеров. По ее словам, судно после инцидента отправили обратно на "тщательную проверку" перед отправкой.

Как мужчине удалось пробраться на взлетно-посадочную полосу на данный момент неясно, отмечает агентство. Мотивы нарушителя также неизвестны.

Видеозапись инцидента, сделанная очевидцем через иллюминатор, была опубликована на YouTube. На кадрах видно, что мужчина забирается на крыло воздушного судна. При этом салон самолета в это время уже был заполнен, но большинство пассажиров стояли и громко говорили.

Нигерия

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