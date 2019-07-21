Мадуро поговорил с Рябковым о продвижении сотрудничества Венесуэлы и России

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что обсудил российско-венесуэльское сотрудничество с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым.

"Позитивная рабочая встреча с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Мы поговорили о важности продвижения сотрудничества и обмена во всех сферах, чтобы добиваться развития для наших народов", - написал Мадуро в твиттере.

Также он опубликовал фото с состоявшейся в Венесуэле встречи.