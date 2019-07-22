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Два тинейджера без страховок залезли на вершину 111-метровой башни в Сиднее

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Сиднее два тинейджера были задержаны после того, как залезли на вершину шпиля 111-метрового небоскреба в Сиднее - башни AWA. Об этом пишет Sydney Morning Herald со ссылкой на очевидца и на представителей полиции штата Новый Южный Уэльс.

Подростки без страховок влезли на вышку со шпилем, которая венчает офисное здание, построенное в конце 1930-х годов для радиовещательной компании Amalgamated Wireless Australasia Limited. Это произошло в понедельник в конце рабочего дня.

Офисный сотрудник, который снимал верхолазов на телефон из окна, рассказал, что сначала на вышку пытались залезть четверо, но двое через какое-то время передумали и спустились обратно. Один из завершивших подъем в процессе иногда держался одной рукой, а во второй держал смартфон и делал селфи, отметил очевидец. Потом подростки ждали, пока их не снимут.

Сидней Австралия

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