В Португалии 30 человек пострадали от лесных пожаров

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В результате лесных пожаров на востоке Португалии пострадали 30 человек, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

Один из них находится в тяжелом состоянии. В районе пожаров эвакуируют жителей из ряда населенных пунктов.

С природными пожарами, бушующими с субботы, борются более 1,1 тыс. пожарных. Пожары затронули округ Каштелу-Бранку, расположенный в 200 км к северо-востоку от Лиссабона.

Полиция начала расследование причины возникновения пожаров, по подозрению в поджоге задержан 55-летний мужчина.

A thousand firefighters fight against a major fire declared in Castelo Branco, central Portugal



Three forest fires declared in central Portugal have mobilized 1,000 firefighters on Sunday and forced the country's authorities to partially evacuate a village pic.twitter.com/PmMbZUSA1R — Moises Lopez (@chapoisat) July 21, 2019

Год назад установившаяся в августе жара привела к лесным пожарам в южной португальской провинции Алгарве.

Кроме того, сильные пожары бушевали в Португалии летом 2017 года. Тогда в центральной части страны погибли более 60 человек. Значительная часть из них оказались в огненной ловушке, пытаясь на автомобилях выбраться из пострадавших городов.

Тогда сообщалось, что причиной крупнейших лесных пожаров стал удар молнии. В этом регионе прошли так называемые сухие грозы, когда наблюдается гром и молния, но дождь испаряется, не достигнув земли из-за высоких температур. А в некоторых районах Португалии установилась 40-градусная жара.