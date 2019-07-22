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В Португалии 30 человек пострадали от лесных пожаров

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В результате лесных пожаров на востоке Португалии пострадали 30 человек, сообщает в понедельник телеканал Sky News.

Один из них находится в тяжелом состоянии. В районе пожаров эвакуируют жителей из ряда населенных пунктов.

Лесные пожары в Португалии

С природными пожарами, бушующими с субботы, борются более 1,1 тыс. пожарных. Пожары затронули округ Каштелу-Бранку, расположенный в 200 км к северо-востоку от Лиссабона.

Полиция начала расследование причины возникновения пожаров, по подозрению в поджоге задержан 55-летний мужчина.

Год назад установившаяся в августе жара привела к лесным пожарам в южной португальской провинции Алгарве.

Кроме того, сильные пожары бушевали в Португалии летом 2017 года. Тогда в центральной части страны погибли более 60 человек. Значительная часть из них оказались в огненной ловушке, пытаясь на автомобилях выбраться из пострадавших городов.

Тогда сообщалось, что причиной крупнейших лесных пожаров стал удар молнии. В этом регионе прошли так называемые сухие грозы, когда наблюдается гром и молния, но дождь испаряется, не достигнув земли из-за высоких температур. А в некоторых районах Португалии установилась 40-градусная жара.

Португалия

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