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Суд на Украине отпустил экс-главу фракции Партии регионов под домашний арест

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Киева по ходатайству стороны защиты изменил меру пресечения экс-главе фракции Партии регионов в Верховной раде Александру Ефремову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест, сообщил его адвокат Андрей Смирнов.

"Апелляционный суд Киева удовлетворил нашу апелляционную жалобу и применил в отношении Александра Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста", - написал Смирнов в фейсбуке в понедельник.

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной Луганской народной республики и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Украина Александр Ефремов

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