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Взрыв на юго-западе Пакистана унес жизни двух человек

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Не менее двух человек погибли, 25 получили ранения в результате подрыва взрывного устройства в городе Кветта - столицы юго-западной пакистанской провинции Белуджистан, сообщают СМИ со ссылками на представителей полиции и медиков.

Самодельная бомба была прикреплена к мотоциклу, который был оставлен у входа в аптеку на оживленном перекрестке города.

По сведениям медработников, все пострадавшие госпитализированы и получают квалифицированную помощь.

Пока ни одна из активно действующих в этом районе Пакистана группировок боевиков не взяла на себя ответственность за взрыв.

Пакистан Кветта

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