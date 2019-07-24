Взрыв на юго-западе Пакистана унес жизни двух человек

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Не менее двух человек погибли, 25 получили ранения в результате подрыва взрывного устройства в городе Кветта - столицы юго-западной пакистанской провинции Белуджистан, сообщают СМИ со ссылками на представителей полиции и медиков.

Самодельная бомба была прикреплена к мотоциклу, который был оставлен у входа в аптеку на оживленном перекрестке города.

По сведениям медработников, все пострадавшие госпитализированы и получают квалифицированную помощь.

Пока ни одна из активно действующих в этом районе Пакистана группировок боевиков не взяла на себя ответственность за взрыв.