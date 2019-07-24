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В Анталье перевернулся автобус с иностранными туристами

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Турции, в курортном районе Кемер провинции Анталья перевернулся туристический автобус. По предварительным данным, пострадали 25 туристов, в том числе граждане России, Норвегии и Польши. Об этом сообщило агентство Anadolu.

ДТП произошло вечером 23 июля. Пострадавших доставили в ближайшие больницы. Большинство из них получили порезы осколками стекол, госпитализация им не потребовалась.

Утром в среду представитель российского генконсульства в Анталье сказал "Интерфаксу", ссылаясь на данные министерства культуры Турции, что россиян в автобусе не было. В нем находились граждане Польши "и других стран", сказал дипломат.

Турция Анталья Норвегия Польша

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