Украинский спецназ в ближайшие годы откажется от советского вооружения

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины намерены за три-четыре года интегрироваться в систему коллективной безопасности НАТО и в ближайшие годы полностью откажутся от советского вооружения с амуницией, сообщил командующий ССО Игорь Лунев.

Отвечая на брифинге в Киеве на вопрос, откажутся ли ССО к 2025 году полностью от советского вооружения и амуниции, командующий силами отметил, что это произойдет даже раньше.

Он отметил, что сейчас на очереди - сертификация подразделений специального назначения, которая планируется на протяжении 3-4 лет.