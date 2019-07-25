Губернатор Пуэрто-Рико сообщил об отставке со 2 августа на фоне скандала

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что уходит в отставку 2 августа, сообщает Associated Press.

"Я сложу с себя полномочия губернатора в пятницу, 2 августа", - заявил Росселло журналистам.

Его уход связан со скандалом, вспыхнувшим после обнародования компрометирующей переписки в Telegram. Согласно ей, губернатор и его близкие советники оскорбляли женщин и издевались над избирателями.

40-летний Росселло станет первым губернатором в современной истории Пуэрто-Рико, ушедшим в отставку. Его место займет министр юстиции Ванда Васкес.