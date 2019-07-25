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Дипломаты предупредили родителей школьников о низком уровне медпомощи в Британии

Даже страховка не гарантирует, что дети получат там эффективную первую помощь по российским стандартам, считает посольство

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российское посольство в Лондоне предупредило сограждан, которые хотят отправить детей в летние школы в Великобританию, о возможных сложностях и о необходимости тщательно изучить вопрос.

Дипмиссия получает "многочисленные жалобы" на случаи с низким качеством оказания медицинской помощи в Великобритании, говорится в сообщении. Даже если сограждане оформляют перед выездом медицинскую страховку, "обращение к местной медицине не всегда гарантирует первую помощь по российским стандартам и эффективное купирование того или иного заболевания", предупредили в посольстве.

Там также посоветовали родителям "обратить особое внимание на диспансеризацию детей, включая стоматологию, перед поездкой в Великобританию".

Дипломаты также рассказали о жалобах о том, что детей разместили в плохом жилье или в недружелюбных британских семьях. Еще они знают о случаях, когда из-за безответственности руководителей детских групп теряются загранпаспорта детей, что влечет проблемы с возвращением в Россию. Родителям школьников посоветовали тщательно выбирать российскую организацию, которая предлагает такие туры, и школу в Британии, которая проводит занятия.

Великобритания МИД Лондон

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