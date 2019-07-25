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Пожилая россиянка утонула в Черногории

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Пожилая туристка из России утонула на курорте Бечичи в Черногории, сообщает телеканал RTCG.

"На пляже Samsara beach на курорте Бечичи утонула 74-летняя российская туристка. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины", - пишет портал.

По словам врачей, на теле туристки не было следов насилия, она умерла естественной смертью. Тем не менее, как отмечает портал RTCG, полиция проведет расследование.

Бечичи - поселок на побережье Адриатического моря, входит в состав знаменитой Будванской ривьеры - курортной зоны с чистыми песчаными или галечными пляжами.

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