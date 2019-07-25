Полторы сотни нелегалов погибли при кораблекрушении у берегов Ливии

Происшествие может стать самым крупным в Средиземном море с начала года

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 150 человек могли утонуть при кораблекрушении у ливийского побережья, сообщило в четверг британское издание The Independent со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

По данным УВКБ ООН, еще 150 человек были спасены сотрудниками береговой охраны и местными рыбаками и доставлены в Ливию.

Сообщается, что судно вышло из города Хомс, который находится в 120 км к востоку от Триполи. На борту находилось около 300 пассажиров.

Причина происшествия не сообщается.

Вероятно, это крушение может стать самым крупным в Средиземном море за этот год.