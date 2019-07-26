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КНДР пережила самый сильный экономический спад за последние 20 лет

КНДР пережила самый сильный экономический спад за последние 20 лет
Фото: Reuters

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Неурожай и санкции стали причиной самого сильного экономического спада в КНДР за последние 20 лет, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на центральный банк Южной Кореи.

По данным южнокорейского ЦБ, ВВП Северной Кореи в 2018 году по сравнению с прошлым годом снизился на 4,1%. Снижение происходит уже второй год подряд, а новый показатель стал худшим с 1997 года, когда ВВП сократился на 6,5%.

КНДР официально не публикует свои экономические показатели; Сеул рассчитывает ВВП соседки на основании своих собственных данных.

Засуха и жара в прошлом году крайне негативно сказались на сельскохозяйственном секторе КНДР, отмечает AP. Кроме того, в последние годы санкции против КНДР лишь ужесточались, в частности, из-за проведенных в 2017 году шестых и в настоящее время последних ядерных испытаний.

КНДР

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