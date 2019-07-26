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Полиция в Мюнхене начала поиски двух россиянок, которых считает погибшими

Пропали мать и 16-летняя дочь, по подозрению в их убийстве задержан муж россиянки

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Полиция в Мюнхене ведет поиск тел пропавших россиянок, 41-летней Марии и ее 16-летней дочери Татьяны, поскольку считает, что обе женщины могли быть убиты, пишет в пятницу таблоид Bild.

Поиск ведется с утра пятницы, в операции участвуют более 150 полицейских с поисковыми собаками и вертолетный наряд. "У нас есть указания следствия на то, что тела могут быть обнаружены в Перлахском лесу. Есть свидетельства", - сообщил изданию представитель полиции Мюнхена Михаэль Риляйн.

Женщины пропали в минувшие выходные. Задержан 44-летний Роман, муж Марии и отчим Татьяны. Мужчина не дает показаний с момента его задержания в воскресенье в его квартире.

Газета сообщает, что мужчина приехал в Германию в статусе переселенца, он родился в Санкт-Петербурге где, по словам его друзей, руководил фирмой в сфере гастрономии, зарегистрированной на имя его бывшей жены. Она живет в городе Аугсбург.

Подозреваемый работает в сфере логистики и еще никогда не привлекался к уголовной ответственности. Год назад он женился на Марии, брак был зарегистрирован в российском консульстве.

Мюнхен

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