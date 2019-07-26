Украинец, обвиняемый в убийстве главы стройуправления МВД, экстрадирован из Польши в РФ

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Гражданин Украины, обвиняемый в убийстве гендиректора ремонтно-строительного управления МВД РФ, экстрадирован в Россию из Польши, сообщила "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в пятницу сотрудники российского нацбюро Интерпола и ФСИН доставили украинца Юрия Гуйву из Варшавы в Москву. В России он обвиняется в разбойном нападении и убийстве руководителя ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД России", совершенном организованной группой лиц по найму.

27 марта 2017 года в Москве группа неизвестных напала на гендиректора ремонтно-строительного управления МВД РФ Николая Волкова, выстелив в него два раза и отобрав портфель с документами. От полученных ранений мужчина умер.

Следствие выяснило, что предприниматель предложил своему знакомому 3 млн рублей за убийство его бизнес-партнера Волкова и кражу у него финансовых документов. По данным Генпрокуратуры, обвиняемый привлек к этому преступлению гражданина Латвии и двух граждан Украины, спланировал убийство и начал за бизнесменом слежку, а также купил пистолет с глушителем, патроны и автомобиль.

В отношении группы было возбуждено дело об убийстве, разбое и незаконном приобретении оружия.

Украинец Гуйва в мае 2017 года был объявлен в международный розыск и задержан в Польше в июле 2018 года. Его дело направлено для рассмотрения по существу в Кунцевский суд Москвы.