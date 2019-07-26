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В Брюсселе из-за жары закрывали для посещения символ бельгийской столицы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Впервые за все свое существование с 1958 года знаменитый брюссельский монумент, символ бельгийской столицы - Атомиум - закрыл в пятницу свои двери для туристов из-за слишком высокой температуры в металлических шарах-атомах, изображающих фрагмент молекулы железа.

До этого Атомиум закрывали только два раза: из-за затопления водой и поломки лифта, сообщил в своем репортаже телеканал RTBF.

Сегодня во второй половине дня над билетной кассой было вывешено объявление, что Атомиум временно закрыт из-за слишком высокой температуры внутри сооружения.

Когда температура в помещениях, посещаемых туристами, поднялась до 37 градусов, дирекция приняла решение закрыть монумент.

Официальный представитель Атомиума объяснила телеканалу, что в 2006 году во время ремонта монумента, созданного по проекту архитектора Андре Ватеркейна к открытию Всемирной выставки 1958 года, под металлическую обшивку конструкции добавили дополнительную теплоизоляцию. Однако в жару, установившуюся в Бельгии, где в четверг был побит исторический температурный рекорд и в одном из регионов отмечена наивысшая температура в 41,8 градусов, этих средств оказалось недостаточно.

После 18:00 местного времени (19:00 мск) Атомиум был открыт вновь для вечернего сеанса.

Брюссель Атомиум

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