Баскетбольную майку Обамы продадут на аукционе

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Баскетбольную майку бывшего президента США Барака Обамы, в которой он играл за команду своей школы, продадут на аукционе, сообщил телеканал CNN.

Торги проводит дом Heritage Auctions. Недавно он решил установить стартовую цену на лот в $100 тысяч. Изначально планировалось начинать торг с $25 тысяч. Планируется продать майку 17 августа.

Обама носил эту майку в выпускном классе школы "Пунаху" в Гонолулу на Гавайях. Он играл под номером 23. Майка принадлежала другому выпускнику этой школы, Питеру Ноублу. Ноубл на три года младше Обамы.

Барак Обама – 44-й президент США, избранный в 2008 году и работавший на этом посту два срока с 2009 по 2017 год. Он стал первым президентом США афро-американского происхождения.

Обама известен любовью к баскетболу. В 2012 году он пригласил тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона на игру чемпионата страны в I дивизионе. Обама любил побросать мяч в кольцо в Белом доме и фотографировался со звездами НБА Леброном Джеймсом, Дуэйном Уэйдом и Кармело Энтони.