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WSJ рассказала о ядерном оружии, произведенном Северной Кореей после саммита с США

WSJ рассказала о ядерном оружии, произведенном Северной Кореей после саммита с США
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время первого саммита 12 июня 2018 года
Фото: Reuters

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Северная Корея, вероятно, произвела 12 единиц ядерного оружия с тех пор, как состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на доклад разведывательного управления министерства обороны США.

В докладе также отмечается, что в целом КНДР может иметь от 20 до 60 ядерных бомб.

Кроме того, активность на территории ряда объектов в Северной Корее может свидетельствовать о том, что страна продолжает производить ядерное оружие. Речь идет о доставке контейнеров, работе большого числа людей и использовании грузовиков на объектах, где может производиться ядерное оружие, пишет газета.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. На нем была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР. Второй саммит в начале 2019 года в Ханое завершился без конкретных результатов из-за нежелания Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить "гарантии безопасности" Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле "Капелла" на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
КНДР США

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