Двое американцев арестованы в Риме по подозрению в убийстве полицейского

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Двое 19-летних туриста из США арестованы в Италии, их подозревают в убийстве полицейского, сообщает CNN со ссылкой на итальянскую полицию.

В ведомстве заявили, что Кристиан Габриэль Натале Хьорт и Элдер Финнеган Ли нанесли восемь ударов ножом офицеру Марио Черчелло Рега. Спустя несколько часов после инцидента он скончался. При обыске у них в отеле нашли "нож внушительных размеров" и одежду, которая была на них в момент предполагаемого преступления. По сообщению полиции, подозреваемые дали признательные показания.

Телеканал отмечает, что за несколько часов до этого они, предположительно, украли рюкзак у местного жителя. Как утверждается, подозреваемые ответили на звонок, поступивший на телефон владельца рюкзака, и заявили, что "они не вернут рюкзак без 100 евро и 1 грамма кокаина". Потерпевший обратился в полицию, и на встречу с подозреваемыми отправились полицейские под прикрытием. Когда они представились сотрудниками полиции, подозреваемые их атаковали.

В итальянской полиции уточнили, что обвинение в "убийстве при отягчающих обстоятельствах" предъявлено только одному из американцев, но они оба признались в участии в драке с полицейскими. Также им вменяют "попытку вымогательства".