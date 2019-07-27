Поиск

Двое американцев арестованы в Риме по подозрению в убийстве полицейского

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Двое 19-летних туриста из США арестованы в Италии, их подозревают в убийстве полицейского, сообщает CNN со ссылкой на итальянскую полицию.

В ведомстве заявили, что Кристиан Габриэль Натале Хьорт и Элдер Финнеган Ли нанесли восемь ударов ножом офицеру Марио Черчелло Рега. Спустя несколько часов после инцидента он скончался. При обыске у них в отеле нашли "нож внушительных размеров" и одежду, которая была на них в момент предполагаемого преступления. По сообщению полиции, подозреваемые дали признательные показания.

Телеканал отмечает, что за несколько часов до этого они, предположительно, украли рюкзак у местного жителя. Как утверждается, подозреваемые ответили на звонок, поступивший на телефон владельца рюкзака, и заявили, что "они не вернут рюкзак без 100 евро и 1 грамма кокаина". Потерпевший обратился в полицию, и на встречу с подозреваемыми отправились полицейские под прикрытием. Когда они представились сотрудниками полиции, подозреваемые их атаковали.

В итальянской полиции уточнили, что обвинение в "убийстве при отягчающих обстоятельствах" предъявлено только одному из американцев, но они оба признались в участии в драке с полицейскими. Также им вменяют "попытку вымогательства".

Италия США

Новости

Макрон анонсировал встречу с Путиным в августе на юге Франции

Космический корабль Cargo Dragon состыковался с МКС

Американский грузовой корабль Cargo Dragon сблизился с МКС

Основатель Bellingcat обвинил Россию в кибератаках на проект

Дипломаты встретились с россиянами на задержанном в Иране танкере

Дипломаты встретились с россиянами на задержанном в Иране танкере

Экс-министру Окруашвили предъявили обвинение по делу о беспорядках в Тбилиси

WSJ рассказала о ядерном оружии, произведенном Северной Кореей после саммита с США

WSJ рассказала о ядерном оружии, произведенном Северной Кореей после саммита с США

США подали иск на $100 млн к россиянину Александру Виннику и бирже ВТС-е

США подали иск на $100 млн к россиянину Александру Виннику и бирже ВТС-е

Что случилось этой ночью: суббота, 27 июля

Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе

Два человека погибли в Южной Корее при обрушении в ночном клубе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');