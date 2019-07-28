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На Кубе в ДТП с автобусом и лошадью пострадали 20 человек

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В кубинской провинции Вилла Клара автобус столкнулся с лошадью, выбежавшей на проезжую часть, сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на местное телевидение.

По данным агентства, в результате столкновения пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Всего в автобусе находились 39 человек.

В предварительном отчете кубинских медиков говорится, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

Как отмечает Cuba Debate, погибших в результате аварии нет.

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