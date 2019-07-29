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Венесуэла пожалуется в ООН на нарушения США ее воздушного пространства

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Венесуэла намерена обратиться в ООН с жалобой на нарушение Соединенными Штатами воздушного пространства страны, сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в твиттере.

"Как мы уже заявляли, администрация Трампа откровенно признается и соглашается с тем, что фактически нарушает воздушное пространство Венесуэлы. Тяжкое и преступное признание. Нет сомнений в их злых намерениях. Мы обратимся с жалобой в ООН", - написал Арреаса.

Министр прикрепил к твиту публикацию агентства Associated Press, в которой говорится, что США и их латиноамериканские союзники проводят наблюдательные полеты над Венесуэлой из-за обеспокоенности ситуацией в стране.

Инцидент произошел в пятницу в воздушном пространстве над Карибским морем. Каракас заявил, что американский самолет вторгся в воздушное пространство Венесуэлы. В Вашингтоне утверждали, что американский самолет EP-3 находился в международном воздушном пространстве.

По данным властей Венесуэлы, США несколько раз нарушали воздушное пространство страны за последние две недели.

США Венесуэла

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