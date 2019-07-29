В Кабуле 20 человек погибли в результате нападения на офис местного политика

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Кабуле в течение шести часов проходила перестрелка с боевиками, которые напали на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха. Погибли двадцать человек, еще пятьдесят были ранены, сообщает агентство ToloNews со ссылкой на представителя МВД страны.

Нападение началось в 16:40 воскресенья по местному времени, когда у офиса Салеха и возглавляемого им политического движения взорвался заминированный автомобиль. После этого по меньшей мере четверо боевиков начали обстреливать здание.

Photos by TOLOnews" reporter Sharif Amiri show the aftermath of the attack on political office of vice-presidential candidate Amrullah Saleh. #Afghanistan pic.twitter.com/dWer0aEVyv — TOLOnews (@TOLOnews) July 29, 2019

В момент взрыва Салех с еще примерно сотней сторонников находился в здании. Политик получил ранение, из обстреливаемого здания его эвакуировали. Офис находится по соседству с жилыми домами и университетом. В МВД сообщили, что 16 погибших в перестрелке оказались мирными гражданами. Четверо нападавших также убиты.

Нападение на Салеха осудили в правительстве Афганистана, бывший президент страны Хамид Карзаи, представители ООН и власти Индии и Пакистана.