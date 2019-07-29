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В Кабуле 20 человек погибли в результате нападения на офис местного политика

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Кабуле в течение шести часов проходила перестрелка с боевиками, которые напали на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амруллы Салеха. Погибли двадцать человек, еще пятьдесят были ранены, сообщает агентство ToloNews со ссылкой на представителя МВД страны.

Нападение началось в 16:40 воскресенья по местному времени, когда у офиса Салеха и возглавляемого им политического движения взорвался заминированный автомобиль. После этого по меньшей мере четверо боевиков начали обстреливать здание.

В момент взрыва Салех с еще примерно сотней сторонников находился в здании. Политик получил ранение, из обстреливаемого здания его эвакуировали. Офис находится по соседству с жилыми домами и университетом. В МВД сообщили, что 16 погибших в перестрелке оказались мирными гражданами. Четверо нападавших также убиты.

Нападение на Салеха осудили в правительстве Афганистана, бывший президент страны Хамид Карзаи, представители ООН и власти Индии и Пакистана.

Афганистан Кабул МВД Хамид Карзаи

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