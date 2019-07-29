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Мужчина пытался вылететь из Ташкента в Дели с 434 г золота в желудке

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Во внутренних органах пассажира, который вылетал из Ташкента в Дели обнаружили золото, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана.

Он пытался незаконно вывезти 14 небольших самодельных слитков золота общим весом 434 граммов. Обнаружить драгметалл удалось благодаря сканерам.

Стоимость изъятого золота составила более 150 млн сумов (около $17 тыс.).

В пресс-службе напомнили, что подобный случай ранее произошел в узбекской столице в мае. Тогда в желудке женщины, которая тоже собиралась вылететь из Узбекистана, был обнаружен 19-граммовый кусок литого золота.

Узбекистан Ташкент Дели

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