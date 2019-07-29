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В Киеве решили забрать часть функций у СБУ

В Киеве решили забрать часть функций у СБУ
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Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил, что власти намерены реформировать различные сферы управления государства, в том числе и Службу безопасности Украины (СБУ).

В интервью 24-му каналу он сказал, что без реформирования сферы безопасности в целом и СБУ в частности остальные реформы не имеют смысла, так как служба традиционно встроена в различные области.

По мнению Данилюка, СБУ должна стать мощной, но в своей ключевой сфере - в контрразведке. Он считает, что дополнительные функциц, например, борьбу с коррупцией и деятельность в экономической сфере, у службы следует забрать.

Он заверил, что этот путь имеет поддержку, как президента страны, так и международных партнеров Украины. Более того, Данилюк убежден, что и СБУ, и украинские, и западные партнеры должны быть приобщены к созданию законопроектов.

Украина СБУ

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