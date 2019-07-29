Женщина в Индии родила ребенка с синдромом русалки

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - 22-летняя жительница индийского округа Лакхимпур-Кхери, штат Уттар-Праде родила младенца, страдающего сиреномелией - синдромом русалки. Ноги ребенка, который умер в течение часа после рождения, были сросшиеся. Как сообщает The Times of India, врачи не определили, был ли это мальчик или девочка.

Такая аномалия встречается крайне редко, известны лишь несколько случаев, когда детям-русалкам удалось прожить дольше нескольких суток.

Отмечается, что роды прошли нормально и серьезное заболевание младенца стало шоком для врачей. Они рекомендовали немедленно перевести новорожденного в другую больницу, но тот прожил менее часа.

В Индии последний случай рождения ребенка с сиреномелией был зафиксирован в 2018 году, младенец скончался через несколько минут после появления на свет.