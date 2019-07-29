Индия передумала закупать беспилотники у США

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти Индии поставили под вопрос покупку американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) RQ-4 Global Hawk после того, как в конце июня Иран сбил один такой аппарат, сообщает индийская газета Hindustan Times.

"То, что Иран сбил американский беспилотник Global Hawk над Персидским заливом, побудило индийское военное ведомство и ВВС страны пересмотреть вопрос о приобретении американских вооруженных БПЛА из-за их стоимости и неуверенности в их неуязвимости", - пишет издание.

По данным издания, Индия планировала закупить у США 30 БПЛА на сумму $6 млрд.

В конце июня Корпус стражей Исламской революции сообщил, что сбил американский беспилотник над акваторией южной прибрежной провинции Хормозган после того, как летательный аппарат нарушил воздушное пространство Ирана. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

RQ-4 Global Hawk предназначен для ведения стратегической воздушной разведки в глубине территории противника в течение длительного времени. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном времени.