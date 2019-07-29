Трампа снова обвинили в расизме

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь оказался в центре скандала в связи со своими резкими заявлениям. Как сообщает "Би-би-си", его недавние слова о городе Балтиморе вызвали возмущение и подозрения в расизме.

Американский лидер недавно заявил, что крупнейший город штата Мэриленд, большинство населения которого - чернокожие, - это отвратительная крысиная дыра.

Когда его слова вызвали возмущение, Трамп заявил, что не пытался оскорбить никого на расовой почве, а конгрессмен от Мэриленда Элайджа Каммингс (также чернокожий) ужасно работает на своем посту, ничего не делая для людей.

Отвечая на критику председателя палаты представителей Нэнси Пелоси, Трамп написал в твиттере, что демократы всегда пытаются все свести к расизму, когда не могут выиграть спор с помощью фактов.

Ранее президент США обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, заявив, что им нужно уехать к себе на родину и заняться наведением порядка в тех странах, которые являются их родиной. Позднее он заявил, что всем, кому не нравится политика США, следует покинуть эту страну. Эти его слова также вызвали обвинения в расизме.