В бразильской тюрьме в массовой драке погибли cвыше 50 человек

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере 52 человека погибли во время бунта в бразильской тюрьме на севере страны, в штате Пара.

По данным агентства Associated Press, конфликт между двумя тюремными бандами перерос в массовую драку. Во время бунта арестанты захватили в заложники двух сотрудников тюрьмы, но потом их освободили.

Отмечается, что все погибшие - заключенные. Около 20 человек были обезглавлены. Остальные погибли во время пожара, устроенного заключенными.

По данным агентства, инцидент длился около пяти часов.