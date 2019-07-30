В Киеве шествие с участием Зеленского заменит парад в честь Дня независимости

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В этом году в День независимости Украины в столице вместо традиционного военного парада пройдет шествие по главной улице Киева.

Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, в шествии примет участие президент Украины Владимир Зеленский и руководство государства. После этого глава государства обратится к украинскому народу".

Он объяснил, что решено отказаться от "парада в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники". Вместо него будет заложена новая традиция чествования в европейском стиле всех, кем гордится страна.

По Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины, ветераны так называемой АТО, медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры.

Действие будет современным в идеологическом и техническом аспектах, обещает Богдан.