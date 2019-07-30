Поиск

В Киеве шествие с участием Зеленского заменит парад в честь Дня независимости

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В этом году в День независимости Украины в столице вместо традиционного военного парада пройдет шествие по главной улице Киева.

Как сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, в шествии примет участие президент Украины Владимир Зеленский и руководство государства. После этого глава государства обратится к украинскому народу".

Он объяснил, что решено отказаться от "парада в советских традициях с недешевой демонстрацией военной техники". Вместо него будет заложена новая традиция чествования в европейском стиле всех, кем гордится страна.

По Крещатику пройдут представители разных родов войск, Вооруженных сил Украины, ветераны так называемой АТО, медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры.

Действие будет современным в идеологическом и техническом аспектах, обещает Богдан.

Украина Киев Владимир Зеленский

Новости

Советника президента Ирана приговорили к смертной казни за убийство жены

Советника президента Ирана приговорили к смертной казни за убийство жены

Полиция установила личность стрелявшего на фестивале Чеснока в Калифорнии

Полиция установила личность стрелявшего на фестивале Чеснока в Калифорнии

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июля

Американские сенаторы предложили новые санкции против России

Американские сенаторы предложили новые санкции против России

Организатор теракта 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Отравление Сергея Скрипаля

Конгрессмены призвали Трампа ввести второй пакет санкций по делу Скрипалей

Что произошло за день: понедельник, 29 июля

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо

Страны исчерпали ресурсы Земли на 2019 год быстрее, чем когда-либо

Georgian Airways потеряла $25 млн из-за отмены прямых рейсов между РФ и Грузией

Georgian Airways потеряла $25 млн из-за отмены прямых рейсов между РФ и Грузией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');