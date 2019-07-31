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В Казахстане чиновникам на два года запретили закупки импортных машин

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подписал запрет госорганам закупать импортные автомобили для служебного пользования, сообщила в среду пресс-служба союза предприятий автомобильной отрасли "КазАвтоПром".

Отмечается, что это постановление уже вступило в силу и будет действовать два года. Документ предписывает совершать госзакупки и брать в аренду продукцию исключительно казахского производства с обязательным требованием сертификата формы СТ-КZ.

В "КазАвтоПроме" заявили, что меры, принятые Казахстаном в прошлом году, привели к пересмотру политики закупок многих госорганов и нацкомпаний. Благодаря этому за шесть месяцев 2019 года лишь 1% купленных служебных машин был иностранного производства.

Казахстан

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