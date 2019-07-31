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В Донбассе из-за пожара и взрывов закрыли пункт перехода на линии разграничения

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - На линии разграничения в Донбассе закрыли контрольный пункт "Гнутово" из-за степного пожара, который вызвал взрывы остающихся в том районе боеприпасов. Об этом сообщил пресс-центр украинских Объединенных сил.

Решение о приостановке работы КПП с 14:00 31 июля принял командующий Объединенными силами Александр Сирский. Когда ситуация в районе "Гнутово" стабилизируется, там снова начнут пропускать людей и машины.

Донбасс Украина Мариупльская область

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