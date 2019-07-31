В результате пожара на заводе Exxon Mobil в Техасе пострадали шесть человек

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Шесть человек получили травмы в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе Exxon Mobil неподалеку от города Хьюстон в Техасе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление компании в среду.

Жизням пострадавших угрозы нет, заявили в компании.

При этом местный телеканал KPRC со ссылкой на одного из менеджеров Exxon Mobile приводит данные о 37 пострадавших. Он также заявил, что их повреждения не угрожают жизни, и охарактеризовал травмы как "легкие ожоги".

Власти города Бэйтаун, где находится завод, сообщили, что Exxon Mobil предложила проживающим рядом предприятием временно переместиться в убежище.

В настоящее время пожарные продолжают тушить огонь.