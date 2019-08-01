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Гарвард почти в 2,5 раза обошел Стэнфорд по числу сверхбогатых выпускников

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Гарвардский университет возглавил список вузов с самым большим числом сверхбогатых выпускников (ultra-high-net-worth alumni), состояние которых превышает $30 млн. Он с большим отрывом обошел другие высшие учебные заведения в рейтинге, составленном международной исследовательской организацией Wealth-X.

По оценкам организации, количество выпускников Гарварда, которые считаются сверхбогатыми, превышает 13 650 человек, а их общее состояние составляет $4,769 трлн. На второй строчке рейтинга Wealth-X располагается Стэндфордский университет (5 580 человек - $2,899 трлн), на третьем - Университет Пенсильвании (5 575 человек - $1,780 трлн).

Эти три университета занимают первые места как в рейтинге США, так и в мировом, при этом в последний вошли лишь три высших учебных заведения за пределами Соединенных Штатов: британские Кембриджский и Оксфордский университеты и французская бизнес-школа INSEAD.

В каждом из 20 университетов в мировом рейтинге есть как минимум две тысячи выпускников, попадающих в категорию сверхсостоятельных, при этом в первой пятерке вузов их количество превышает три тысячи человек.

США Гарвард Стэндфорд

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