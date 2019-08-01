В Нидерландах начнут штрафовать на 150 евро за закрывающую лицо одежду

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Запрет на ношение в ряде общественных мест закрывающей лицо одежды вступил в силу в Нидерландах, сообщают в четверг европейские СМИ.

Запрет распространяется на больницы, школы, общественный транспорт и все государственные учреждения. Закон предполагает штраф в размере 150 евро за ношение любой одежды и головных уборов, которые закрывают лицо. В частности, речь идет о мусульманской парандже, чадре и бурке, а также о лыжных масках и мотоциклетных шлемах.

Местные правозащитники уже выразили недовольство этим запретом, считая его проявлением дискриминации.

Сторонники запрета, в том числе лидер нидерландской националистической "Партии свободы" Герт Вилдерс, уверены, что такая мера повысит безопасность в стране.

Подобные законы действуют уже в ряде европейских стран, в частности, во Франции, Германии, Бельгии и Швейцарии. Ровно год назад такой запрет вступил в силу в Дании. За нарушение этого правила там предусмотрен штраф в 1 тыс. датских крон (134 евро), а штраф за нарушение закона четыре раза подряд составит уже 10 тыс. крон.