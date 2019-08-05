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В Великобритании убийца ушел из психбольницы в магазин и не вернулся

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Полиция британского графства Кембриджшир ищет осужденного за убийство мужчину, который не вернулся в психиатрическую лечебницу, откуда его отпустили в местный супермаркет.

Как сообщает Sky News, 66-летний Питер Аткинс страдает параноидальной шизофренией. Суд признал его виновным и направил на лечение после того, как в 2001 году он нанес более 20 ударов ножом мужу своей дочери, пока беременная девушка спала рядом в постели.

Аткинс должен дважды в день принимать специальные лекарства. Полиция опасается, что без них он станет агрессивным, и поэтому просит граждан не приближаться к мужчине в случае встречи.

В больнице отмечают, что у Аткинса было разрешение покидать лечебницу и ходить в магазин в специально выделенное свободное время. В полиции заявляют, что не вернуться после похода в супермаркет - не в характере пациента.

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