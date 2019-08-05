Российский турист скончался после купания во время шторма в Абхазии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Российский турист умер после купания в море в четырехбалльный шторм в абхазском курортном городе Гагра.

Спасатели обнаружили и вытащили из воды туриста из Москвы 1984 года рождения. Россиянина в бессознательном состоянии доставили в городскую больницу, но позже он скончался, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия.

По его словам, в этот же день накрыло волной и унесло в море 19-летнего местного жителя. В такой шторм высота волн может достигать трех и более метров, отметил собеседник агентства. При такой волне поиски на воде с помощью спасательных катеров практически невозможны. В воздух по тревоге был поднят вертолет МЧС Абхазии. Он несколько раз безрезультатно облетел прибрежную зону. Поисковая операция МЧС в акватории Гагры продолжается.