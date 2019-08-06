Антикоррупционная прокуратура в Испании решила вызвать на допрос Михаила Фридмана

Российский миллиардер Михаил Фридман Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Испании российского миллиардера Михаила Фридмана, акционера LetterOne Holdings и "Альфа-Групп" хотят допросить как подозреваемого в причастности к доведению до банкротства испанской технологической компании Zed WorldWide. Об этом пишет El Pais со ссылкой на запрос офиса антикоррупционной прокуратуры в национальный суд.

В 2017 году Фридман уведомлял испанскую антикоррупционную прокуратуру, что не имеет никакой связи к бизнес-решениям, которые могли бы довести Zed WorldWide до неплатежеспособности, напоминают "Ведомости". Также он отрицал, что напрямую или косвенно контролирует долю в Zed+ (создана путем слияния Zed WorldWide с ЗАО "Темафон" и ЗАО "Тематика"), и вел какой либо бизнес с Хавьером Пересом Долсетом, руководителем Zed WorldWid.

Однако расследующий дело Zed WorldWide прокурор Хосе Гринда считает, что Фридман как акционер этой компании инициировал "маневры", которые привели к ее финансовому удушению и в итоге смог ее приобрести за "смехотворную цену" в 20 млн евро, пишет El Pais. По его мнению, бизнес-структуры Фридмана через цепочку действий, связанных в том числе с манипулированием ценами и выплатой незаконных комиссионных, совершили "захват" Zed WorldWide. Началось все с синдицированного кредита, который Zed WorldWidе получила в 2013 года от группы банков, в которой было нидерландское подразделение Альфа-банка Amsterdam Trade Bank NV, считает Гринда.

В ходатайстве, представленном в суд, прокурор на 23 страницах описывает действия структур, разоривших Zed WorldWide.